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    «Дженоа» подписал защитника «Янг Бойз»

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    Защитник «Янг Бойз» Сильван Хефти продолжит карьеру в «Дженоа», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

    Сильван Хефти
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    Сильван Хефти

    Футболист будет выступать под 36-м номером. Детали сделки не указаны, но портал Transfermarkt оценивает переход 24-летнего футболиста в 5 млн евро.

    Для «Дженоа» это первый трансфер с момента назначения на пост главного тренера украинца Андрея Шевченко.

    В текущем сезоне швейцарец провел 29 матчей за «Янг Бойз» во всех турнирах. В его активе два гола и четыре результативные передачи.

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