«Дженоа» подписал защитника «Янг Бойз»

Сильван Хефти Фото: globallookpress.com
Футболист будет выступать под 36-м номером. Детали сделки не указаны, но портал Transfermarkt оценивает переход 24-летнего футболиста в 5 млн евро.
Для «Дженоа» это первый трансфер с момента назначения на пост главного тренера украинца Андрея Шевченко.
В текущем сезоне швейцарец провел 29 матчей за «Янг Бойз» во всех турнирах. В его активе два гола и четыре результативные передачи.
🔴🔵 Silvan #Hefti è Rossoblù!— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 3, 2022
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