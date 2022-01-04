«Бордо» просит перенести матч с «Марселем», команда осталась без 17 игроков

У «Бордо» нехватка игроков Фото: globallookpress.com
Из-за ряда случаев заражения коронавирусом команда осталась без 17 игроков, которые не успеют завершить самоизоляцию и вернуться в строй к указанному матчу.
Матч «Бордо» запланирован на 7 января. Он должен начаться в 23.00 по московскому времени.
Отметим, что перед матчем Кубка Франции с «Брестом», запланированным на 2 января, 21 игрок «Бордо» был недоступен по причинам, связанным с ковидом. Однако встреча состоялась — «Брест» победил 3:0.
«Бордо» занимает 17-е место в чемпионате Франции, имея в активе 17 очков в 19 матчах. У «Марселя» 33 очка и третье место.