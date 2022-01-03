«Милан» хочет арендовать защитника «Лилля»

Защитник «Лилля»может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Sky Sport Italia.

Миланцы определили 21-летнего защитника главной трансферной целью на зиму 2022 года. Проблемой может стать цена на игрока — «Лилль» просит за Ботмана 20 миллионов евро, но «Милан» вряд ли это остановит, они очень хотят арендовать игрока . В Ботмане также заинтересован «Ньюкасл».

Нынешний контракт нидерландского игрока с «Лиллем» действует до 30 июня 2025 года. В сезоне-2021/22 Ботман сыграл за команду 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.