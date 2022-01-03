Лукаку летом может перейти в «Тоттенхэм»

Ромелу Лукаку Фото: globallookpress.com
Как передает источник, трансфер может состоятся уже в летнее трансферное окно.
Форвард сборной Бельгии недоволен положением в «Челси», а главный тренер «шпор» Антонио Конте хочет воссоединиться со своим бывшим игроком по миланскому «Интеру» в Лондоне.
Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч с «Ливерпулем» (2:2).