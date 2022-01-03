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    Лукаку летом может перейти в «Тоттенхэм»

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    «Тоттенхэм» может стать новым клубом для бельгийского форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    Как передает источник, трансфер может состоятся уже в летнее трансферное окно.

    Форвард сборной Бельгии недоволен положением в «Челси», а главный тренер «шпор» Антонио Конте хочет воссоединиться со своим бывшим игроком по миланскому «Интеру» в Лондоне.

    Ранее Ромелу Лукаку дал большое интервью итальянским СМИ, в котором рассказал про обстоятельства ухода из «Интера» и недовольство схемой Тухеля в «Челси». После этого Тухель не включил бельгийского нападающего на матч с «Ливерпулем» (2:2).

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