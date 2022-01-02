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    «Зенит» присматривается к защитнику «Лацио»

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    Защитник «Лацио» Луис Фелипе может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Corriere dello Sport.

    Луис Фелипе
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    Луис Фелипе

    Отмечается, что у итальянского клуба возникли сложности в переговорах по продлению контракта с 24-летним бразильцем, римляне могут продать игрока в конце января в случае, если не смогут достичь договоренности о подписании нового соглашения.

    Помимо «Зенита», в услугах Фелипе заинтересована «Валенсия». Контракт игрока с «орлами» истекает летом 2022 года.

    В этом сезоне центральный защитник провел 22 матча за «Лацио» во всех турнирах, не отметился результативными действиями.

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