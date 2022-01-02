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    Дубль Корреа принес «Атлетико» победу над «Райо Вальекано»

    «Атлетико» — «Район Вальекано»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Райо Вальекано» (2:0) в матче 19-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
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    «Атлетико»

    Дубль в составе победителей оформил аргентинский нападающий Анхель Корреа, поразивший ворота на 28-й и 53-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Райо Вальекано 2:0
    Голы: 1:0 Анхель Корреа (28'), 2:0 Анхель Корреа (53') Атлетико: Ян Облак, Киран Триппьер, Хосе Хименес, Марио Эрмосо, Ренан Лоди, Янник Карраско (Фелипе, 90'), Родриго Де Пауль, Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар, Анхель Корреа, Луис Суарес (Матеус Кунья, 72') Райо Вальекано: Серхио Гвардиола (Alvaro Aguirre, 82'), Кевин Родригеш (Бебе, 59'), Унаи Лопес (Оскар Трехо, 59'), Иси Паласон (Андрес Мартин, 46'), Сантьяго Комесанья (Радамель Фалькао, 76'), Оскар Валентин, Франсиско Гарсия, Nikola Maras, Esteban Ariel Saveljich, Иван Балью, Лука Зидан Предупреждения: Diego Simeone (7'), Луис Суарес (26'), Хосе Хименес (63'), Родриго Де Пауль (73')

    «Атлетико» поднялся на четвертое место. У мадридского клуба 32 очка. «Райо Вальекано» с 30 очками опустился на пятую позицию.

    9 января «Атлетико» сыграет в гостях с «Вильярреалом». Команда Андони Ираолы примет «Бетис».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельном матче «Эльче» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» — 0:0.

    Отметим, что второй тайм хозяева играли в меньшинстве, после удаление на 47-й минуте прямой красной карточкой защитника Диего Гонсалеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Гранада 0:0
    Эльче: Эдгар Бадия, Элибельтон Паласиос, Диего Гонсалес, Педро Бигас, Хоан Мохика, Херард Гумбау, Омар Маскарель, Тете Моренте (Хосан, 69'), Хавьер Пасторе (Гонсало Верду, 54'), Фидель Чавес (Пере Милья, 69'), Гидо Каррильо (Pablo Piatti, 80') Гранада: Дарвин Мачис, Хорхе Молина, Луис Суарес, Максим Гоналон (Исма Руис, 81'), Луис Милья, Антонио Пуэртас (Альберто Соро, 81'), Карлос Нева, Херман Санчес, Рауль Торренте, Кини Марин (Виктор Диас, 64'), Луиш Максимиану Предупреждения: Francisco Rodriguez (19'), Фидель Чавес (45 + 4'), Francisco Rodriguez (45 + 4'), Хавьер Пасторе (45 + 5'), Тете Моренте (45 + 5'), Дарвин Мачис (45 + 6'), Луис Суарес (45 + 8'), Кини Марин (58') Удаление: Диего Гонсалес (47')

    «Эльче» набрал 16 очков и занимает 17-е место. У «Гранады» 23 очка и 12-я позиция.

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