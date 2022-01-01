ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кадр из Assassin's Creed ValhallaХоккей, футбол, супергерои или целая метавселенная? Во что поиграть на праздниках?
  • 08:17
    • Овечкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ
  • 18:09
    • Большунов стал вторым в мужском масс-старте «Тур де Ски», Сорина — третья в женском
    Все новости спорта

    «Валенсия» дома проиграла «Эспаньолу»

    «Валенсия» — «Эспаньол»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Валенсия Эспаньол
    «Валенсия» проиграла «Эспаньолу» в матче 19-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

    «Валенсия» дома проиграла «Эспаньолу»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Хозяева открыли счет на 51-й минуте благодаря точному удару Омара Альдерете. Гости сумели отыграться только на 83-й минуте — Рауль Де Томас реализовал пенальти. Решающий гол на 89-й минуте забил хавбек гостей Хави Пуадо.

    На 82-й минуте у «летучих мышей» за две желтые карточки был удален нападающий Уго Дура.

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 84-й минуте, заменив Элдера Кошту.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Эспаньол 1:2
    Голы: 1:0 Омар Альдерете (51'), 1:1 Рауль Де Томас (пенальти) (83'), 1:2 Хавьер Пуадо (89') Валенсия: Яспер Силлессен, Тьерри Корреа (Ruben Iranzo, 78'), Уго Гильямон, Омар Альдерете, Jesus Vazquez (Кристиано Пиччини, 67'), Элдер Кошта (Денис Черышев, 85'), Карлос Солер, Даниэль Васс (Коба Куандреди, 85'), Уго Дуро, Максимилиано Гомес, Гонсалу Гуэдеш Эспаньол: Рауль Де Томас, Лоренсо Морон (Ландри Димата, 71'), Адриан Эмбарба (Хавьер Пуадо, 62'), Николас Рибаудо (Оскар Хиль, 71'), Кейди Баре (Мануэль Морланес, 82'), Серхи Дардер, Адрия Хинер, Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Алейш Видаль (Jofre Carreras, 82'), Диего Лопес Предупреждения: Тьерри Корреа (12'), Гонсалу Гуэдеш (19'), Николас Рибаудо (30'), Даниэль Васс (63'), Ruben Iranzo (78'), Уго Дуро (79'), Уго Дуро (83'), Адрия Хинер (90 + 4')

    «Валенсия» имеет 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эспаньол» одержал первую выездную победу в сезоне, набрав 26 очков, и теперь занимает девятую строчку.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чья победная серия прервется на «Эмирейтс» 1 января?
  • «Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Шпоры» быстро разделаются с «Уотфордом»?
  • «Уотфорд» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Продлит ли «Лестер» черную полосу «Норвича»?
  • «Лестер» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 1 января
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Уотфорд — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лестер — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Хетафе — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры