«Валенсия» — «Эспаньол»: счет матча 1:2, обзор голов

Хозяева открыли счет на 51-й минуте благодаря точному удару Омара Альдерете. Гости сумели отыграться только на 83-й минуте — Рауль Де Томас реализовал пенальти. Решающий гол на 89-й минуте забил хавбек гостей Хави Пуадо.
На 82-й минуте у «летучих мышей» за две желтые карточки был удален нападающий Уго Дура.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев появился на поле на 84-й минуте, заменив Элдера Кошту.
Футбол. Испания. Примера
Валенсия — Эспаньол 1:2
Голы: 1:0 Омар Альдерете (51'), 1:1 Рауль Де Томас (пенальти) (83'), 1:2 Хавьер Пуадо (89') Валенсия: Яспер Силлессен, Тьерри Корреа (Ruben Iranzo, 78'), Уго Гильямон, Омар Альдерете, Jesus Vazquez (Кристиано Пиччини, 67'), Элдер Кошта (Денис Черышев, 85'), Карлос Солер, Даниэль Васс (Коба Куандреди, 85'), Уго Дуро, Максимилиано Гомес, Гонсалу Гуэдеш Эспаньол: Рауль Де Томас, Лоренсо Морон (Ландри Димата, 71'), Адриан Эмбарба (Хавьер Пуадо, 62'), Николас Рибаудо (Оскар Хиль, 71'), Кейди Баре (Мануэль Морланес, 82'), Серхи Дардер, Адрия Хинер, Леандро Кабрера, Серджи Гомес, Алейш Видаль (Jofre Carreras, 82'), Диего Лопес Предупреждения: Тьерри Корреа (12'), Гонсалу Гуэдеш (19'), Николас Рибаудо (30'), Даниэль Васс (63'), Ruben Iranzo (78'), Уго Дуро (79'), Уго Дуро (83'), Адрия Хинер (90 + 4')
«Валенсия» имеет 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Эспаньол» одержал первую выездную победу в сезоне, набрав 26 очков, и теперь занимает девятую строчку.