Иконе перешел в «Фиорентину» из «Лилля»

Жонатан Иконе Фото: globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба «догов», игрок подпишет контракт с флорентийцами 3 января, когда только откроется трансферное окно в Италии.
«Лилль» позволил Иконе присоединиться к «Фиорентине» уже сейчас, чтобы начать тренировки с новым клубом.
По сообщениям СМИ, итальянский клуб заплатит за француза 14 миллионов евро и 1 миллион в качестве бонусов. Также «Лилль» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.
В этом сезоне 23-летний хавбек провел 25 матчей за «Лилль», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
"𝕄𝕖𝕣𝕔𝕚 𝕝𝕒 𝕗𝕒𝕞𝕚𝕝𝕝𝕖" 👏— LOSC (@losclive) December 31, 2021
Et MERCI à toi Jorko pour ce que tu as apporté au club 🏆🏆 !#mercatoLOSC pic.twitter.com/1IBNSjJ7dW