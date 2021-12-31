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    Иконе перешел в «Фиорентину» из «Лилля»

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    Французский «Лилль» договорился о переходе полузащитника Жонатана Иконе в итальянскую «Фиорентину».

    Жонатан Иконе
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    Жонатан Иконе

    Как сообщает пресс-служба «догов», игрок подпишет контракт с флорентийцами 3 января, когда только откроется трансферное окно в Италии.

    «Лилль» позволил Иконе присоединиться к «Фиорентине» уже сейчас, чтобы начать тренировки с новым клубом.

    По сообщениям СМИ, итальянский клуб заплатит за француза 14 миллионов евро и 1 миллион в качестве бонусов. Также «Лилль» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

    В этом сезоне 23-летний хавбек провел 25 матчей за «Лилль», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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