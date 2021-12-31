Иконе перешел в «Фиорентину» из «Лилля»

Французскийдоговорился о переходе полузащитникав итальянскую «Фиорентину».

Как сообщает пресс-служба «догов», игрок подпишет контракт с флорентийцами 3 января, когда только откроется трансферное окно в Италии.

«Лилль» позволил Иконе присоединиться к «Фиорентине» уже сейчас, чтобы начать тренировки с новым клубом.

По сообщениям СМИ, итальянский клуб заплатит за француза 14 миллионов евро и 1 миллион в качестве бонусов. Также «Лилль» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.

В этом сезоне 23-летний хавбек провел 25 матчей за «Лилль», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.