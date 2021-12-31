Избили и ограбили игрока «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити»подвергся нападению со стороны четырех грабителей.

«К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые причинили мне боль и пытались причинить боль моей семье. Вот что происходит, когда вы оказываете сопротивление. Им удалось забрать все мои украшения и привести мое лицо в такое состояние. Не знаю, как существуют такие подлые люди.

Самым важным для меня является моя семья, и, к счастью, с ними все в порядке. После стольких препятствий в моей жизни, это просто ещё одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда», — написал Канселу в сторис Instagram.

Футболист получил несколько ударов по лицу при потасовке, у игрока остались следы побоев в виде шрама над глазом и ссадины на челюсти.