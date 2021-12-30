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    Гвардиола: Вы говорите, что титул уже наш, но я вам не верю

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что титул уже в кармане у его команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Спасибо за приятные слова, потому что мы побеждаем. Но я вам не верю. Вы говорите, что титул уже наш. Однако "Челси" и "Ливерпуль" — это более чем исключительные команды. Одна — действующий победитель Лиги чемпионов. "Ливерпуль" — наш главный соперник в последние годы.

    Можно набрать ещё 54 очка, и мы думаем лишь о следующей игре. К сожалению, нам нужно будет вскоре вернуться в Лондон и провести ранний матч. Но у нас хороший настрой», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

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