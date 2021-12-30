Гвардиола: Вы говорите, что титул уже наш, но я вам не верю

Главный тренер «Манчестер Сити»не считает, что титул уже в кармане у его команды.

«Спасибо за приятные слова, потому что мы побеждаем. Но я вам не верю. Вы говорите, что титул уже наш. Однако "Челси" и "Ливерпуль" — это более чем исключительные команды. Одна — действующий победитель Лиги чемпионов. "Ливерпуль" — наш главный соперник в последние годы.

Можно набрать ещё 54 очка, и мы думаем лишь о следующей игре. К сожалению, нам нужно будет вскоре вернуться в Лондон и провести ранний матч. Но у нас хороший настрой», — цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.