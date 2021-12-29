Отец Медины: Тренер ЦСКА уже поговорил с Хесусом. Он близок к переезду в Россию

, отец полузащитника «Нью-Йорк Сити», прокомментировал информацию об интересе московского ЦСКА к своему сыну.

«У Хесаса есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании, России. Хесус молод и пока не хочет возвращаться в Парагвай.

Тренер ЦСКА уже поговорил с Хесусом. Он близок к переезду в Россию. Я бы хотел чтобы он поехал в Бразилию.

ЦСКА очень большой клуб, они идут на четвертом месте в чемпионате России. Думаю, что все решится в первые дни января», — приводит слова Франсиско Медины ABC Cardinal.

В нынешнем сезоне 24-летний парагваец забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 36 матчах за «Нью-Йорк Сити» в МЛС. Полузащитник покинет американский клуб на правах свободного агента.