ЦСКА может подписать парагвайского полузащитника Медину

Московский ЦСКА ведёт переговоры о подписании парагвайского полузащитника, сообщает журналист Вене Касагранде.

«ЦСКА из России ведёт переговоры о подписании полузащитника Хесуса Медины, который стал свободным агентом после того, как не продлил контракт с "Нью-Йорк Сити". 24-летний парагвайский игрок попросил пятилетний договор. Идут переговоры», — написал Касагранде.

Mercado da bola internacional:

O CSKA, da Rússia, negocia a contratação do meia Jesús Medina, que está livre no mercado após não renovar com o New York City, dos EUA. Os empresários do paraguaio de 24 anos pediram contrato de cinco anos. Conversas em andamento. pic.twitter.com/y1dzP6gM4V