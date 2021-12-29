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    «Ливерпуль» проиграл «Лестеру», Салах не реализовал пенальти

    «Лестер» — «Ливерпуль»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 20-го тура чемпионата Англии «Лестер» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 15-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти. Ндиди сбил Салаха возле угла вратарской.

    Удар Салаха с 11 метров Шмейхель отбил перед собой, а добивание Мохамеда головой послало мяч в перекладину.

    Счет был открыт на 59-й минуте. Адемола Лукман получил мяч от Дьюсбери-Холла на линии штрафной «Ливерпуля», сделал несколько шагов вперёд и пробил под ближнюю штангу.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Ливерпуль 1:0
    Гол: 1:0 Адемола Лукман (59') Лестер: Каспер Шмейхель, Тимоти Кастань, Даниэль Амарти, Вильфред Ндиди, Люк Томас, Хамза Чодури (Юри Тилеманс, 56'), Бубакари Сумаре, Kiernan Dewsbury-Hall, Джеймс Мэддисон (Марк Олбрайтон, 68'), Джейми Варди, Келечи Ихеаначо (Адемола Лукман, 56') Ливерпуль: Садио Мане, Диогу Жота, Мохамед Салах, Алекс Окслейд-Чемберлен (Наби Кейта, 55'), Фабиньо (Джеймс Милнер, 64'), Джордан Хендерсон (Роберто Фирмино, 70'), Константинос Цимикас, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждение: Жоэль Матип (4')

    Команда Юргена Клоппа с 41 очком остается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса поднялись на девятую строчку, имея в своем активе 25 очков.

    Календарь и таблица АПЛ

    В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к лондонскому «Челси» (2 января), а «Лестер» примет дома «Норвич» (1 января).

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