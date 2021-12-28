«Кристал Пэлас» одержал уверенную победу над «Норвич Сити»

Жан-Филипп Матета Фото: globallookpress.com
Счёт в матче был открыт на 8-й минуте после отличной реализации пенальти Одсонном Эдуардо в ворота «Норвича». После на 38-й минуте отличился игрок «Кристал Пэласа» Жан-Филип Матета ударив в правый нижний угол ворот и сделав счёт 2:0. Завершающий гол матча был забит так же в первом тайме на 42-й минуте из пределом штрафной Джеффри Шлюп пробил с отскока в угол ворот и сделал счёт 3:0.
В данный момент «Кристал Пэлас» после 19 игр в АПЛ расположился на 9-й строчке турнирной таблицы набрав 23 очка, а «Норвич Сити» занимает последнее (20-е) место набрав всего 10 очков.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас — Норвич Сити 3:0
Голы: 1:0 Одсонн Эдуард (пенальти) (8'), 2:0 Жан-Филипп Матета (38'), 3:0 Джеффри Шлупп (42') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Йоаким Андерсен (Джеймс Томкинс, 83'), Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Джеффри Шлупп, Шейку Куйяте, Уилл Хьюз (Лука Миливоевич, 73'), Жан-Филипп Матета (Кристиан Бентеке, 81'), Одсонн Эдуард, Джордан Айю Норвич Сити: Христос Дзолис (Jonathan Rowe, 68'), Adam Idah, Пшемыслав Плахета (Джошуа Сарджент, 81'), Кенни Маклин, Билли Гилмор, Пьерр Лис-Мелу, Димитрис Яннулис (Брендон Уильямс, 46'), Бен Гибсон, Jacob Lungi Soerensen, Сэм Байрэм, Ангус Ганн Предупреждения: Бен Гибсон (10'), Одсонн Эдуард (22'), Сэм Байрэм (29')