«Кристал Пэлас» одержал уверенную победу над «Норвич Сити»

на своём поле принималв рамках 20-го тура АПЛ. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 8-й минуте после отличной реализации пенальти Одсонном Эдуардо в ворота «Норвича». После на 38-й минуте отличился игрок «Кристал Пэласа» Жан-Филип Матета ударив в правый нижний угол ворот и сделав счёт 2:0. Завершающий гол матча был забит так же в первом тайме на 42-й минуте из пределом штрафной Джеффри Шлюп пробил с отскока в угол ворот и сделал счёт 3:0.

В данный момент «Кристал Пэлас» после 19 игр в АПЛ расположился на 9-й строчке турнирной таблицы набрав 23 очка, а «Норвич Сити» занимает последнее (20-е) место набрав всего 10 очков.