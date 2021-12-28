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    Матч «Ювентус» — «Наполи» может не состояться из-за коронавируса

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    Матч 20 тура Серии А между «Ювентусом» и «Наполи» может не состояться, сообщает Football Italia. Поединок запланирован на 6 января.

    «Ювентус» — «Наполи»
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    «Ювентус» — «Наполи»

    Директор управления здравоохранения Неаполя Антонио Д'Аморе заявил, что в регионе могут быть введены новые ограничения в связи с распространением коронавируса.

    «Некоторым игрокам нужно вернуться из отпуска, и я не думаю, что Фабиан Руис сможет так легко вернуться из Испании. Определенно, за этой ситуацией нужно следить», — отметил Д'Аморе.

    В прошлом сезоне «Наполи» не пустили в Турин по той же причине и команде засчитали техническое поражение. Однако клуб подал апелляцию и выиграл. Поединок все-таки состоялся.

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