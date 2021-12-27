Смородская: Надеюсь, тренер «Аталанты» поймет, что Миранчук — ценный актив

Бывший президент «Локомотива»считает, чтонужно как можно скорее уходить из

«У Леши невероятный талант. Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. "Аталанта" явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда.

До трансфера в итальянский клуб он очень ярко выступал, мог сделать гол из ничего. А после перехода в Бергамо потух. Надеюсь, тренер "Аталанты" все-таки поймет, что Миранчук — ценный актив их команды.

Я считаю Лешу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина», — сказала Смородская «Известиям».

Ранее сообщалось, что Миранчук может вернуться в Россию и стать игроком «Зенита».