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    Смородская: Надеюсь, тренер «Аталанты» поймет, что Миранчук — ценный актив

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что Алексею Миранчуку нужно как можно скорее уходить из «Аталанты».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «У Леши невероятный талант. Мне очень жаль, что в Италии его не любят и не ценят. "Аталанта" явно не подходит Алексею. Ему нужно срочно уходить оттуда.

    До трансфера в итальянский клуб он очень ярко выступал, мог сделать гол из ничего. А после перехода в Бергамо потух. Надеюсь, тренер "Аталанты" все-таки поймет, что Миранчук — ценный актив их команды.

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    • Я считаю Лешу лучшим российским игроком на данный момент. Даже лучше Головина», — сказала Смородская «Известиям».

    Ранее сообщалось, что Миранчук может вернуться в Россию и стать игроком «Зенита».

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