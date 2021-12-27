Владелец «Лидса» хочет купить «Салернитану»

Владелец «Лидса»хочет приобрести «Салернитану», сообщает журналист Альфредо Педулла.

В настоящее время клубом владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито, что запрещено правилами Серии А. Если функционер не продаст «Салернитану» до конца года, клуб отправят в Серию В посреди сезона.

Радриццани предложил 26 миллионов евро за итальянскую команду. Лотито требует в два раза больше. Стороны пока не могут договориться о сделке.

Что касается Радриццани, то он активно строит планы на будущее. Дело в том, что с высокой долей вероятности следующим летом Радриццани продаст «Лидс». Новыми руководителями команды с «Элланд Роуд» должны стать хозяева клуба НФЛ (американский футбол) «Сан-Франциско Фотинайнерз».