Владелец «Лидса» хочет купить «Салернитану»

«Салернитана» Фото: globallookpress.com
В настоящее время клубом владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито, что запрещено правилами Серии А. Если функционер не продаст «Салернитану» до конца года, клуб отправят в Серию В посреди сезона.
Радриццани предложил 26 миллионов евро за итальянскую команду. Лотито требует в два раза больше. Стороны пока не могут договориться о сделке.
Что касается Радриццани, то он активно строит планы на будущее. Дело в том, что с высокой долей вероятности следующим летом Радриццани продаст «Лидс». Новыми руководителями команды с «Элланд Роуд» должны стать хозяева клуба НФЛ (американский футбол) «Сан-Франциско Фотинайнерз».