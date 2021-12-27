ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 00:28
    • Финляндия победила Германию в стартовом матче МЧМ-2022
  • 22:55
    • Матч «Арсенал» — «Вулверхэмптон» перенесен из-за коронавируса
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
    Все новости спорта

    Владелец «Лидса» хочет купить «Салернитану»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Лидс Футбол Италии Серия A Салернитана
    Владелец «Лидса» Андреа Радридзани хочет приобрести «Салернитану», сообщает журналист Альфредо Педулла.

    «Салернитана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Салернитана»

    В настоящее время клубом владеет президент «Лацио» Клаудио Лотито, что запрещено правилами Серии А. Если функционер не продаст «Салернитану» до конца года, клуб отправят в Серию В посреди сезона.

    Радриццани предложил 26 миллионов евро за итальянскую команду. Лотито требует в два раза больше. Стороны пока не могут договориться о сделке.

    Что касается Радриццани, то он активно строит планы на будущее. Дело в том, что с высокой долей вероятности следующим летом Радриццани продаст «Лидс». Новыми руководителями команды с «Элланд Роуд» должны стать хозяева клуба НФЛ (американский футбол) «Сан-Франциско Фотинайнерз».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Очередной матч в Казани пробьет тотал «больше»
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В Нижнем Новгороде «Торпедо» не даст «Спартаку» выбить третью кряду победу?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Маритиму — Визела
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Австрия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры