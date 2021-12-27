Калиниченко: Слуцкий даст Дзюбе уверенность, которую он теряет в «Зените»

Бывший футболист «Спартака»считает, что переход в «Рубин» пойдет на пользу нападающему «Зенита»

Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Рубин» во время зимней паузы в чемпионате России.

«Я думаю, что уйдет Дзюба, потому что Семак, судя по выстраиванию игры, убирает его из своих схем. Уйдут Азмун и Дзюба, тогда увидим приобретения в линию атаки.

Фактор дружбы Дзюбы со Слуцким значить ничего не будет. За полем они друзья, на поле будет соблюдаться субординация.

Дзюба такой человек, что у него шоу на поле и за полем. Зная характер Дзюбы, его тяжело удержать в узде, никто не собирается, если он перейдет в "Рубин", делать это.

Слуцкий даст ему уверенность, которую он теряет в "Зените". Он будет максимально мотивирован. Семак пытается выстроить что-то без Дзюбы, он уже не тот. Мотивированный Дзюба — плюс для любой команды РПЛ», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».