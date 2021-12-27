ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваЗолотой Кондратюк, недосягаемая Валиева и скандал в танцах на льду
  • 14:37
    • Азмун хочет остаться в «Зените» до конца сезона
  • 11:11
    • Капитан швейцарской «молодежки» пропустит матч с Россией из-за коронавируса
  • 03:10
    • Сборная России начала МЧМ-2022 с поражения от Швеции
  • 06:50
    • Рублев сдал положительный тест на коронавирус
  • 22:25
    • «Челси» одержал волевую победу над «Астон Виллой»
    Все новости спорта

    Калиниченко: Слуцкий даст Дзюбе уверенность, которую он теряет в «Зените»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Рубин РПЛ Футбол России
    Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко считает, что переход в «Рубин» пойдет на пользу нападающему «Зенита» Артеме Дзюбе.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    Ранее сообщалось, что Дзюба может перейти в «Рубин» во время зимней паузы в чемпионате России.

    «Я думаю, что уйдет Дзюба, потому что Семак, судя по выстраиванию игры, убирает его из своих схем. Уйдут Азмун и Дзюба, тогда увидим приобретения в линию атаки.

    Фактор дружбы Дзюбы со Слуцким значить ничего не будет. За полем они друзья, на поле будет соблюдаться субординация.

  • Аршавин: Дзюба в том возрасте, когда понимание, что ты должен приносить пользу в любом качестве, должно появляться
  • Читайте по теме

    • Дзюба такой человек, что у него шоу на поле и за полем. Зная характер Дзюбы, его тяжело удержать в узде, никто не собирается, если он перейдет в "Рубин", делать это.

    Слуцкий даст ему уверенность, которую он теряет в "Зените". Он будет максимально мотивирован. Семак пытается выстроить что-то без Дзюбы, он уже не тот. Мотивированный Дзюба — плюс для любой команды РПЛ», — приводит слова Калиниченко «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Очередной матч в Казани пробьет тотал «больше»
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • В Нижнем Новгороде «Торпедо» не даст «Спартаку» выбить третью кряду победу?
  • «Торпедо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 27 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Дерби — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Россия U20 — Швейцария U20
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Норвич Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры