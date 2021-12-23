Клопп: Я очень доволен игрой, духом и менталитетом футболистов «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка английской лиги против «Лестера» (3:3, 5:4 по пен.).

«Я очень доволен игрой, духом и менталитетом, что мы проявили сегодня во многих эпизодах. Конечно, нам было тяжело в первом тайме. Когда мы играли правильно, все было нормально. Но когда мы действовали от соперника — начинались проблемы: они легко выигрывали единоборства, контратаковали и забили легкие голы.

Замены, конечно, помогли. Когда Жота в хорошей форме и выходит на поле, он очень полезен. Затем вышел Кейта — вот это был футбол с его стороны! Ребята играли просто потрясающе, мне очень понравилось.

А в конце пришел черед Келлехера. Нужно отметить не только его игру в серии пенальти, но и сэйв от Олбрайтона. Он спас нам жизнь. Мы в полуфинале, и это здорово», — цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Жеребьевка полуфинала Кубка лиги пройдет позже.