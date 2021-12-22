Гасперини пожаловался на состояние поля в Генуе

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал результат матча Серии А с «Дженоа» (0:0).

«Я рад, что мы набрали 38 очков за половину сезона, это рекорд за мое время в "Аталанте". Мы неудачно играем на угловых. Возможно, наши соперники более организованные.

Мы были близки к голу пару раз. В таких матчах стандарты могут сыграть решающую роль. Сегодня у нас были трудности даже в том, чтобы поднять мяч вверх, тогда как состояние поля не подходило для нашего быстрого паса.

Достиг ли я пика с "Аталантой"? Нужно рассмотреть ряд аспектов. Сдержанность означает, что вы всегда задаете себе вопросы и думаете, что можно улучшить. Без этого приходит самоуверенность», — цитирует специалиста Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» набрала 38 очков и занимает четвертое место. В активе «Дженоа» 11 очков и 18-я позиция.