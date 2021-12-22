«Дженоа» — «Аталанта»: счет матча 0:0

«Аталанта» Фото: globallookpress.com
Встреча на арене «Луиджи Феррарис» в Генуе завершилась со счетом 0:0.
Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел в стартовом составе гостей и провел на поле 65 минут.
Футбол. Италия. Серия А
Дженоа — Аталанта 0:0
Дженоа: Сальваторе Сиригу, Маттья Бани, Давиде Бираски, Johan Vasquez, Andrea Cambiaso, Стефано Стураро (Эрнани, 88'), Милан Бадель, Маноло Портанова (Филиппо Мелегони, 88'), Доменико Кришито (Паоло Гильоне, 68'), Калеб Экубан, Маттиа Дестро (Горан Пандев, 72') Аталанта: Дуван Сапата (Луис Мурьель, 44'), Руслан Малиновский (Йосип Иличич, 65'), Алексей Миранчук (Марио Пашалич, 65'), Давиде Дзаппакоста, Теун Коопмейнерс (Роберто Пикколи, 84'), Ремо Фройлер (Мартен де Рон, 46'), Ханс Хатебур, Берат Джимсити, Мерих Демирал, Хосе Луис Паломино, Марко Спортьелло Предупреждения: Стефано Стураро (19'), Ремо Фройлер (23'), Милан Бадель (41')
Генуэзцы набрали 11 очков и по-прежнему занимают 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» с 38 очками находится в шаге от тройки лидеров.