«Спартак» подпишет форварда сборной Ямайки

Шамар Николсон Фото: globallookpress.com
Этот трансфер станет первым для «красно-белых» после назначения итальянца Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.
В составе «Шарлеруа» Николсон провел 83 матча, забил 31 гол и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки форвард отличился 10 раз в 29 играх.
Николсон перешел в «Шарлеруа» 13 августа 2019 года из словенского «Дожмале» за 1,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость ямайского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.