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    Полузащитник «Рубина» Кварацхелия может перейти в «Вест Хэм»

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    «Вест Хэм Юнайтед» проявляет наибольший интерес к полузащитнику казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии, сообщает Football Insider.

    Хвича Кварацхелия
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    Хвича Кварацхелия

    Российский клуб рассчитывает получить за трансфер 20-летнего грузинского футболиста около 15 млн € . Руководство «Вест Хэма» готово удовлетворить требования «Рубина» и рассчитывает завершить сделку в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что интерес к Кварацхелии также проявляют «Эвертон» и «Саутгемптон».

    Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.

    Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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