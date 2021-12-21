Полузащитник «Рубина» Кварацхелия может перейти в «Вест Хэм»

«Вест Хэм Юнайтед» проявляет наибольший интерес к полузащитнику казанского «Рубина», сообщает Football Insider.

Российский клуб рассчитывает получить за трансфер 20-летнего грузинского футболиста около 15 млн € . Руководство «Вест Хэма» готово удовлетворить требования «Рубина» и рассчитывает завершить сделку в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что интерес к Кварацхелии также проявляют «Эвертон» и «Саутгемптон».

Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.

Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.