Романо: Нападающий «Буде-Глимт» Ботхейм переходит в «Краснодар»

в ближайшее время объявит о переходе нападающего «Буде-Глимт». Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 21-летний норвежец уже согласовал с «Краснодаром» условия личного контракта.

«Краснодар» и «Буде-Глимт» находятся на завершающей стадии переговоров. Вскоре клубы официально подтвердят информацию о трансфере.

Bodø/Glimt striker Erik Botheim is set to join FK Krasnodar. Personal terms agreed, medical tests to be completed in Europe and just final details to be discussed between clubs. 🇳🇴🇷🇺 #transfers

After Patrick Berg to Lens, it’s now time for Erik Botheim to leave the club. pic.twitter.com/U0kEEhi3A5