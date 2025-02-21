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    Команда Роналду разгромит «Аль-Иттифак»

    «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 21 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»
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    Криштиану Роналду
    21 февраля в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 21 Февраля 2025 года

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •  Аль-Наср 20:00 Аль-Иттифак

    Аль-Иттифак

  • Эд-Даммам
    •

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: «Аль-Наср» сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Аль-Наср» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забила команда 43 мяча в 20 матчах аравийского чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Наср» не смог переиграть «Персеполис» (0:0).

    До того команда натужно одолела «Аль-Ахли» (3:2). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Фейхой» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аль-Наср» настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Наср» традиционно агрессивно атакует. Да и тылы команды относительно надежны, дав результативный сбой 19 раз в 20 поединках.

    Матчи с «Аль-Иттифаком» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Аль-Наср» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Криштиану Роналду и компания намерены подтянуться к лидеру.

    «Аль-Иттифак»

    Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках аравийского чемпионата. Ныне она находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Иттифак» потенциально способен пободаться за топ-5. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 20 матчах.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться очками. «Аль-Иттифак» не уступил «Аль-Кадисии» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Аль-Фатеха» (1:2). Зато поединок с «Аль-Ахдудом» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттифак» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Аль-Иттифак» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с провальными.

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    При этом «Аль-Иттифак» пока не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 25 мячей в 20 матчах.

    В трех последних очных поединках с «Аль-Насром» команда уступила. Да и в нынешней диспозиции она явно будет рада даже набранному баллу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдерживание атак мощного оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • «Аль-Иттифак» в среднем забивает чаще гола за матч

    • «Аль-Наср» в 3 последних очных поединках переиграл «Аль-Иттифак»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аль-Наср» способен еще прибавить в плане реализации, да и оппонент выглядит бледновато.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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