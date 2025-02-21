21 февраля в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Наср» — «Аль-Иттифак», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Наср»

Турнирное положение: «Аль-Наср» сражается за чемпионство. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Аль-Наср» на 8 зачетных баллов отстает от лидера. А вот забила команда 43 мяча в 20 матчах аравийского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Наср» не смог переиграть «Персеполис» (0:0).

До того команда натужно одолела «Аль-Ахли» (3:2). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Аль-Фейхой» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Аль-Наср» настрелял 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Наср» традиционно агрессивно атакует. Да и тылы команды относительно надежны, дав результативный сбой 19 раз в 20 поединках.

Матчи с «Аль-Иттифаком» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Аль-Наср» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Криштиану Роналду и компания намерены подтянуться к лидеру.

«Аль-Иттифак»

Турнирное положение: Эта команда ходит в середняках аравийского чемпионата. Ныне она находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Иттифак» потенциально способен пободаться за топ-5. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей в 20 матчах.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела разжиться очками. «Аль-Иттифак» не уступил «Аль-Кадисии» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Аль-Фатеха» (1:2). Зато поединок с «Аль-Ахдудом» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Иттифак» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Аль-Иттифак» смотрится не столь уверенно. Команда чередует успешные поединки с провальными.

При этом «Аль-Иттифак» пока не преуспевает в плане реализации. В чемпионате Саудовской Аравии команда настреляла 25 мячей в 20 матчах.

В трех последних очных поединках с «Аль-Насром» команда уступила. Да и в нынешней диспозиции она явно будет рада даже набранному баллу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Главной задачей будет сдерживание атак мощного оппонента.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

«Аль-Иттифак» в среднем забивает чаще гола за матч

«Аль-Наср» в 3 последних очных поединках переиграл «Аль-Иттифак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.29. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Аль-Наср» способен еще прибавить в плане реализации, да и оппонент выглядит бледновато.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20