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    «Севилья» обыграла «Атлетико»

    «Севилья» — «Атлетико»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» потерпел выездное поражение от «Севильи» (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Хозяева открыли счет на 7-й минуте — Иван Ракитич издалека пальнул в девятку ворот мадридского клуба.

    На 33-й минуте Фелипе после навеса с углового выше всех выпрыгнул и вколотил мяч головой в сетку ворот «Севильи», сравняв счет.

    А на 88-й минуте, после навеса с углового, в перекладину ворот« Атлетико» отправил мяч головой Дилейни. Снаряд отскочил к Окампосу, который со всей мощи пробил в ближнюю девятку с угла вратарской.

    Футбол. Испания. Примера
    Севилья — Атлетико 2:1
    Голы: 1:0 Иван Ракитич (7'), 1:1 Фелипе (33'), 2:1 Лукас Окампос (88') Севилья: Яссин Буну, Gonzalo Montiel (Неманья Гудель, 29'), Жюль Кунде, Диего Карлос, Карим Рекик, Жоан Жордан (Маркос Акунья, 54'), Томас Делейни, Иван Ракитич, Лукас Окампос, Иван Ромеро (Рафаэль Мир Висенте, 54'), Алехандро Гомес (Мунир Эль-Хаддади, 84') Атлетико: Луис Суарес (Матеус Кунья, 57'), Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 46'), Янник Карраско, Тома Лемар, Коке, Маркос Льоренте (Родриго Де Пауль, 40'), Марио Эрмосо, Жоффрей Кондогбиа, Фелипе, Киран Триппьер, Ян Облак Предупреждения: Карим Рекик (66'), Алехандро Гомес (68'), Gonzalo Montiel (70'), Матеус Кунья (90 + 6')

    «Севилья» набрала 37 очков и продолжает погоню за лидирующим «Реалом». «Матрасники» с 28 очками остались пятом месте в таблице Примеры, однако имеют игру в запасе.

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