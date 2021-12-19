«Монако» с Головиным победил «Ред Стар» в Кубке Франции

В матче 1/32 финала Кубка Францииодержал выездную победу над парижским клубом— 2:0.

Дублем в составе победителей отметился Виссам Бен-Йеддер.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве после первого тайма.

Футбол. Франция. Кубок Ред Стар — Монако 0:2 Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (33'), 0:2 Виссам Бен-Йеддер (65')

Еще в одном матче 1/32 финала «Марсель» на своем поле разгромил «Канне Рошвилль» со счетом 4:1.

Хет-трик в составе провансальцев записал на свой счет польский нападающий Аркадиуш Мили, еще один гол на счету Луиса Энрике.

Гости ответили голом Майка Коре.

Футбол. Франция. Кубок Марсель — ES Cannet Rocheville 4:1 Голы: 0:1 Mike Core (16'), 1:1 Аркадиуш Милик (пенальти) (41'), 2:1 Аркадиуш Милик (57'), 3:1 Луис Энрике (77'), 4:1 Аркадиуш Милик (90 + 1') Предупреждение: Iheb Lahouel (39')

В других матчах «Сент-Этьен» обыграл «Лион-Дюшер» (1:0) благодаря голу Арно Нордена, гол Иньятиуса Ганаго принес «Лансу» победу над «Стад Пуатьеном» (1:0), а «Метц» по пенальти уступил «Бержераку» (0:0, 4:5 по пенальти).