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    «Монако» с Головиным победил «Ред Стар» в Кубке Франции

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Монако Марсель Ланс Метц Сент-Этьен
    В матче 1/32 финала Кубка Франции «Монако» одержал выездную победу над парижским клубом «Ред Стар» — 2:0.

    «Монако»
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    «Монако»

    Дублем в составе победителей отметился Виссам Бен-Йеддер.

    Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе, не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве после первого тайма.

    Футбол. Франция. Кубок
    Ред Стар — Монако 0:2
    Голы: 0:1 Виссам Бен-Йеддер (33'), 0:2 Виссам Бен-Йеддер (65')

    Еще в одном матче 1/32 финала «Марсель» на своем поле разгромил «Канне Рошвилль» со счетом 4:1.

    Хет-трик в составе провансальцев записал на свой счет польский нападающий Аркадиуш Мили, еще один гол на счету Луиса Энрике.

    Гости ответили голом Майка Коре.

    Футбол. Франция. Кубок
    Марсель — ES Cannet Rocheville 4:1
    Голы: 0:1 Mike Core (16'), 1:1 Аркадиуш Милик (пенальти) (41'), 2:1 Аркадиуш Милик (57'), 3:1 Луис Энрике (77'), 4:1 Аркадиуш Милик (90 + 1') Предупреждение: Iheb Lahouel (39')

    В других матчах «Сент-Этьен» обыграл «Лион-Дюшер» (1:0) благодаря голу Арно Нордена, гол Иньятиуса Ганаго принес «Лансу» победу над «Стад Пуатьеном» (1:0), а «Метц» по пенальти уступил «Бержераку» (0:0, 4:5 по пенальти).

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