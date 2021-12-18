СМИ: Рэшфорд хочет перейти в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед»задумался о смене команды, сообщает EFE.

Рэшфорд недоволен количеством игрового времени в этом сезоне. 24-летний футболист стал играть заметно после возвращения в «МЮ» Криштиану Роналду.

В такой ситуации Рэшфорд готов рассмотреть предложения других клубов, в том числе «Барселоны».

Отмечается при этом, что каталонскому клубу интересен форвард «МЮ».

В текущем сезоне Рэшфорд провел в АПЛ девять матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани.