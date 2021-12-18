Гасперини раскритиковал судейство в матче с «Ромой»

Главный тренер «Аталанты»прокомментировал поражение от «Ромы» (1:4) в 18-м туре итальянской Серии А, сообщает Sky Sport Italy.

Специалист особое внимание уделил внимание отменённому голу своей команды на 70-й минуте.

«Я жду объяснения, потому что мне сказали, что этот гол отменили из-за Паломино, но он не касался мяча. Как видео можно интерпретировать иначе? Возможно, "Рома" всё равно выиграла бы игру, но если бы счёт был 2:2 за 20 минут до конца, то это была бы совершенно другая игра. Такие моменты нужно объяснять, иначе они подрывают доверие к футболу. Мы меняем правила каждую неделю, судьи приходят и объясняют их. Они должны объяснять их не мне, а всем. Вес этого эпизода велик.

Матч был непростым, "Рома" провела хорошую игру. Мы допустили ошибки, это была не лучшая игра "Аталанты", — сказал Гасперини.

Команда Жозе Моуринью поднялась на 5-е место в таблице Серии А, набрав 31 очко. "Аталанта" осталась на 3-й строчке, имея в активе 37 очков.