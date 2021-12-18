«Ювентус» уверенно победил «Болонью»

В рамках 18-го тура чемпионата Италиина своём после проиграла. Матч закончился со счётом 0:2.

Альваро Мората открыл счёт в матче уже на 6-й минуте, получив мяч после изумительного паса в штрафную классно пробил мимо голкипера, выведя «Ювентус» вперёд. Второй гол забил Хуан Куадрадо находясь на краю штрафной, принял передачу одним касанием и другим закрутил мяч в «девятку», это произошло на 69-й минуте. Больше результативных моментов в матче не было.

После этой игры «Ювентус» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Италии, набрав 31 очко. А «Болонья» на 10-м месте, у них — 24 очка.