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    «Ювентус» уверенно победил «Болонью»

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    В рамках 18-го тура чемпионата Италии «Болонья» на своём после проиграла «Ювентусу». Матч закончился со счётом 0:2.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    Альваро Мората открыл счёт в матче уже на 6-й минуте, получив мяч после изумительного паса в штрафную классно пробил мимо голкипера, выведя «Ювентус» вперёд. Второй гол забил Хуан Куадрадо находясь на краю штрафной, принял передачу одним касанием и другим закрутил мяч в «девятку», это произошло на 69-й минуте. Больше результативных моментов в матче не было.

    После этой игры «Ювентус» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Италии, набрав 31 очко. А «Болонья» на 10-м месте, у них — 24 очка.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Ювентус 0:2
    Голы: 0:1 Альваро Мората (6'), 0:2 Хуан Куадрадо (69') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Гари Медель, Arthur Theate, Лоренцо Де Сильвестри (Andreas Skov Olsen, 46'), Николас Домингес, Маттиас Сванберг (Эмануэл Вигнато, 80'), Аарон Хики (Николас Виола, 85'), Роберто Сориано (Федерико Сантандер, 85'), Муса Бэрроу (Никола Сансоне, 79'), Марко Арнаутович Ювентус: Мойзе Кин (Деян Кулушевски, 71'), Альваро Мората (Kaio Jorge, 85'), Федерико Бернардески, Адриен Рабьо, Артур (Мануэль Локателли, 61'), Уэстон Маккенни (Родриго Бентанкур, 71'), Лука Пеллегрини (Алекс Сандро, 61'), Маттейс де Лигт, Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо, Войцех Щенсны Предупреждение: Николас Домингес (29')
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