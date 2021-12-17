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    Тухель: Раздражает, что «Челси» снова позволил отыграться

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвел итоги матча 17-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Да, то, что мы снова позволили отыграться, раздражает. Мы видим, сколько усилий уходит на гол у нас и сколько у наших соперников, и это сложно принять.

    Мы упустили отличные моменты в первом тайме, а во втором не могли постоянно играть в нужном ритме. Мы воспользовались заменами, чтобы привнести больше энергии в игру, но было трудно. Мы вели в счете и упустили преимущество после одного штрафного удара.

    Понятно, что не хватало многих игроков, причем важных, футболистов стартового состава, но мы не будем оправдываться при помощи этого», — сказал Тухель BT Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» занимает 14-е место.

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