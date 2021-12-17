Тухель: Раздражает, что «Челси» снова позволил отыграться

Главный тренер «Челси»подвел итоги матча 17-го тура АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

«Да, то, что мы снова позволили отыграться, раздражает. Мы видим, сколько усилий уходит на гол у нас и сколько у наших соперников, и это сложно принять.

Мы упустили отличные моменты в первом тайме, а во втором не могли постоянно играть в нужном ритме. Мы воспользовались заменами, чтобы привнести больше энергии в игру, но было трудно. Мы вели в счете и упустили преимущество после одного штрафного удара.

Понятно, что не хватало многих игроков, причем важных, футболистов стартового состава, но мы не будем оправдываться при помощи этого», — сказал Тухель BT Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» находится на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, «Эвертон» занимает 14-е место.