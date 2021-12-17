Гасперини: Миранчук очень сильный игрок

Главный тренер «Аталанты»поделился мнением о полузащитнике команды, сообщает TMW.

«Это правда, что он предпочитает играть на определенной позиции. Я всегда говорю, что игрок должен быть доволен и играть там, где он лучше всего себя проявляет. Никто не виноват, что Алексей не играет. Миранчук очень сильный игрок, и в этом нет никаких сомнений. У него есть талант и хорошая техника, но у него были трудности в адаптации в команде. Он очень хороший парень, вежливый, добропорядочный», — сказал Гасперини.

Российский футболист в сезоне-2021/22 сыграл за «Аталанту» 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал один результативный пас.