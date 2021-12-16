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    Матч «МЮ» — «Брайтон» перенесён из-за коронавируса

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    Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» был перенесён из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает пресс-служба «МЮ».

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    Фрагмент матча

    «Здоровье игроков и сотрудников — наша главная ценность. Учитывая количество спортсменов и персонала, которым пришлось изолироваться из-за коронавируса, у клуба не было иного выхода, кроме как запросить перенос матча. В АПЛ решили отложить матч на основании рекомендаций медицинских работников. Мы также приостановим тренировки на нашей базе на короткий период, чтобы снизить риск дальнейшей передачи вируса. Приносим извинения за неудобства, причинённые фанатам», — говорится в заявлении команды.

    Игра была запланирована на субботу, 18 декабря. Новая дата матча неизвестна.

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