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    Бывший президент «Спартака» Червиченко о группе России в Лиге Наций

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    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций для сборной России, сообщает источник Чемпионат.

    Андрей Червиченко
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    Андрей Червиченко

    Команда Валерия Карпина встретится со сборными Албании, Израиля и Исландии.

    «Самая дармовая группа. Нет ни одной команды, которую мы не должны обыгрывать даже в гостях. Да, они противные, но проходные. Россия обязана выходить в лигу А. Если не будем выдергиваться, если будем биться, то выйдем. Более нежную группу было трудно себе представить. Исландцы давно уже не те. Если мячишко вниз положить, то обыграем их», — сказал Червиченко.

    Распределение по корзинам происходило согласно позиции в таблице рейтингов Лиги наций. Победитель группы поднимется в Лигу А.

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