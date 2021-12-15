ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — КанадаВеселый хоккей. Расслабленность едва не стоила сборной России победы над Канадой
  • 22:14
    • «Арсенал» — «Вест Хэм»: составы команд на матч АПЛ
  • 21:05
    • Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала
  • 17:18
    • «Спартак» объявил об отставке Витории
  • 22:49
    • В МЮ выявлено 19 случаев заражения коронавирусом
  • 22:34
    • «Айнтрахт» на выезде победил гладбахскую «Боруссию»
    Все новости спорта

    «Арсенал» — «Вест Хэм»: составы команд на матч АПЛ

    «Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Вест Хэм
    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Вест Хэма» на поединок 17 тура чемпионата Англии.

    Мартин Эдегор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Эдегор

    «Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор, Мартинелли, Сака, Ляказетт.

    Запасные: Оконкво, Холдинг, Тавареш, Эльнени, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Смит-Роу, Нкетиа, Пепе.

    «Вест Хэм»: Фабианьски, Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Форнальс, Лансини, Антонио, Боуэн.

    Запасные: Ареола, Алез, Эшби, Крал, Ноубл, Око-Флекс, Влашич, Ярмоленко, Бенрахма.

    Начало встречи в 23:00 по мск. Рекомендуем ознакомиться с прогнозом на игру. Это можно сделать здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Арсенал» отобрать очки у «Вест Хэма»?
  • «Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Дортмундцы разнесут в щепки аутсайдера?
  • «Боруссия» Д — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Огорчит ли «Самора» представителя элиты?
  • «Самора» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арсенал — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лестер — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Альбасете — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры