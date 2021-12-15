«Арсенал» — «Вест Хэм»: прогноз, составы, коэффициенты

Мартин Эдегор Фото: globallookpress.com
«Арсенал»: Рамсдейл, Тирни, Габриэл, Уайт, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор, Мартинелли, Сака, Ляказетт.
Запасные: Оконкво, Холдинг, Тавареш, Эльнени, Мэйтленд-Найлс, Локонга, Смит-Роу, Нкетиа, Пепе.
«Вест Хэм»: Фабианьски, Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал, Райс, Соучек, Форнальс, Лансини, Антонио, Боуэн.
Запасные: Ареола, Алез, Эшби, Крал, Ноубл, Око-Флекс, Влашич, Ярмоленко, Бенрахма.
Начало встречи в 23:00 по мск. Рекомендуем ознакомиться с прогнозом на игру. Это можно сделать здесь.