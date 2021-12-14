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    «Кадис» упустил домашнюю победу над «Гранадой»

    «Кадис» — «Гранада»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Кадис» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» — 1:1.

    «Кадис»
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    «Кадис»

    Счет в матче открыли хозяева — отличился Сантьяго Арсамендия на 32-й минуте. Гости ответили точным ударом Хорхе Молины на 88-й.

    Отметим, что «Кадис» доигрывал встречу в меньшинстве из-за удаления Сальвы Санчеса в компенсированное время.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Гранада 1:1
    Голы: 1:0 Сантьяго Арсамендия (32'), 1:1 Хорхе Молина (89') Кадис: Херемиас Ледесма, Карлос Акапо, Fali (Marcos Mauro, 46'), Кала Хуан, Альфонсо Эспино, Томас Аларкон, Иван Алехо (Рубен Собрино, 78'), Йенс Йонссон, Алекс Фернандес, Сантьяго Арсамендия (Сальва Санчес, 46'), Энтони Лосано (Милутин Осмаич, 84') Гранада: Луис Суарес, Хорхе Молина, Альберто Соро (Карлос Бакка, 64'), Максим Гоналон (Анхель Монторо, 46'), Луис Милья, Антонио Пуэртас, Карлос Нева (Серхио Эскудеро, 78'), Рауль Торренте, Херман Санчес, Кини Марин (Сантьяго Арьяс, 64'), Луиш Максимиану Предупреждения: Энтони Лосано (37'), Сальва Санчес (61'), Кала Хуан (90 + 1'), Сальва Санчес (90 + 3'), Marcos Mauro (90 + 4')

    «Гранада» набрала 16 очков и осталась в таблице Примеры на 15-м месте. «Кадис» с 13 очками занимает 18-ю позицию.

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