«Сент-Этьен» представил нового главного тренера

Новым главным тренеромстал, сообщает официальный сайт клуба.

59-летний специалист заключил контракт с командой до конца сезона. Последним клубом Дюпра был «Кан», а до этого он тренировал «Тулузу».

Напомним, что 14 декабря руководство «Сент-Этьена» договорилось о расторжении контракта с главным тренером Клодом Пюэлем.

Ранее специалист был отправлен в отставку, но теперь стороны окончательно прекратили сотрудничество и расторгли контракт.