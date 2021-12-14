«Сент-Этьен» представил нового главного тренера

Паскаль Дюпра Фото: globallookpress.com
59-летний специалист заключил контракт с командой до конца сезона. Последним клубом Дюпра был «Кан», а до этого он тренировал «Тулузу».
Напомним, что 14 декабря руководство «Сент-Этьена» договорилось о расторжении контракта с главным тренером Клодом Пюэлем.
Ранее специалист был отправлен в отставку, но теперь стороны окончательно прекратили сотрудничество и расторгли контракт.
Bienvenue 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 💪💚 pic.twitter.com/Y3mDbKZKG0— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2021