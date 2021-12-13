ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис»Не думай о севильцах свысока. «Зенит» сыграет с одним из лидеров Ла лиги
  • 17:20
    • «Реал» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, «МЮ» встретится с «Атлетико», а «Ливерпуль» — с «Интером»
  • 15:26
    • «Зенит» сыграет с «Бетисом» в плей-офф ЛЕ, «Барселона» встретится с «Наполи», а «Боруссия» Д — с «Рейнджерс»
  • 19:59
    • Косторная пропустит чемпионат России, где разыграют путёвки на Олимпиаду
  • 18:08
    • Названы стартовые составы на матч «Сочи» — «Спартак»
  • 18:00
    • Семак прокомментировал попадание «Зенита» на «Бетис»
    Все новости спорта

    Координатор «Бетиса»: В целом, в «Зените» собраны хорошие игроки

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол России РПЛ Зенит Футбол Испании Примера (Ла Лига) Бетис
    Координатор первой команды «Бетиса» Алексис Трухильо поделился мнением жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы, в результате которой испанский клуб сыграет против «Зенита», сообщает Diario de Sevilla.

    Алексис Трухильо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексис Трухильо

    «Эта команда играла в Лиге чемпионов, где у нее была очень сильная группа. Мы сыграем с ней после зимнего перерыва, поэтому у соперника может быть нехватка игрового ритма. На своем поле они очень сильны и хорошо подготовлены, но у нас проблем с холодом не будет. В целом, в "Зените" собраны хорошие игроки, такие как Клаудиньо, Малком, Венделл и Барриос. Они играют в хороший футбол», — сказал Трухильо.

    Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли «Спартак» впервые победить в Сочи?
  • «Сочи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Рома» выиграть у «Специи»?
  • «Рома» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Верховая тенденция будет продолжена?
  • «Сивасспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.12
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч Миннесота — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Штутгарт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Детройт — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры