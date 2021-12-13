Координатор «Бетиса»: В целом, в «Зените» собраны хорошие игроки

Координатор первой команды «Бетиса»поделился мнением жеребьевке стыковых матчей Лиги Европы, в результате которой испанский клуб сыграет против «Зенита», сообщает Diario de Sevilla.

«Эта команда играла в Лиге чемпионов, где у нее была очень сильная группа. Мы сыграем с ней после зимнего перерыва, поэтому у соперника может быть нехватка игрового ритма. На своем поле они очень сильны и хорошо подготовлены, но у нас проблем с холодом не будет. В целом, в "Зените" собраны хорошие игроки, такие как Клаудиньо, Малком, Венделл и Барриос. Они играют в хороший футбол», — сказал Трухильо.

Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.