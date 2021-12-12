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    «Вильярреал» обыграл «Райо Вальекано»

    «Вильярреал» — «Райо Вальекано»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Вильярреал Райо Вальекано
    В матче 17-го тура Ла Лиги «Вильярреал» одержал домашнюю победу над «Райо Вальекано» со счетом 2:0).

    «Вильярреал»
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    «Вильярреал»

    На 32-й минуте счет открыл защитник хозяев Айсса Манди, а спустя четыре минуты форвард «подводников» Жерар Морено реализовал пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Райо Вальекано 2:0
    Голы: 1:0 Айсса Манди (32'), 2:0 Херар Морено (пенальти) (36') Вильярреал: Херонимо Рульи, Марио Гаспар, Айсса Манди, Пау Торрес, Альфонсо Педраса, Йереми Пино (Самуэль Чуквезе, 62'), Висенте Иборра, Даниэль Парехо (Этьен Капу, 62'), Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 78'), Херар Морено (Пако Алькасер, 85'), Булайе Диа (Альберто Морено, 63') Райо Вальекано: Серхио Гвардиола (Андрес Мартин, 82'), Альваро Гарсия, Сантьяго Комесанья (Унаи Лопес, 65'), Оскар Трехо (Ранди Нтекья, 58'), Оскар Валентин, Иси Паласон (Бебе, 65'), Франсиско Гарсия, Алехандро Катена, Esteban Ariel Saveljich (Хосе Посо, 82'), Иван Балью, Столе Димитриевски Предупреждения: Пау Торрес (23'), Алехандро Катена (37'), Иси Паласон (38'), Франсиско Гарсия (61')

    «Вильярреал» одержал первую победу за 4 последних тура чемпионата Испании и с 19 очками в активе поднялся на 13-е место в турнирной таблице.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Райо Вальекано» потерпел первое поражение в 4 последних турах и с 27 набранными баллами занимает 6-ю строчку.

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