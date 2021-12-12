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    «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад», у Морено дубль и ассист

    «Бетис» — «Реал Сосьедад»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 17-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 4:0.

    «Бетис»
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    «Бетис»

    Дубль в составе севильского клуба оформил защитник Алекс Морено, на счету которого также голевая передача.

    Еще по мячу забили Хуанми и Набиль Фекир, два ассиста записал на свой счет Виллиан Жозе.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Реал Сосьедад 4:0
    Голы: 1:0 Алекс Морено (14'), 2:0 Хуанми (57'), 3:0 Набиль Фекир (66'), 4:0 Алекс Морено (79') Бетис: Руи Силва, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Виктор Руис, Алекс Морено (Хуан Миранда, 83'), Родригес Гидо (Поль Акуоку, 83'), Андрес Гуардадо (Вилльям Карвалью, 66'), Серхио Каналес, Набиль Фекир (Кристиан Тельо, 83'), Хуанми (Родриго Эрнандес, 87'), Виллиан Жозе Реал Сосьедад: Александер Исак (Александр Сёрлот, 73'), Андер Барренечеа (R.Navarro, 73'), Микель Оярсабаль, Порту Кристиан (Аднан Янузай, 62'), Мартин Субименди, Игор Субельдия (Benat Turrientes, 73'), Айэн Муньос, Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Хосеба Сальдуа (Андони Горосабель, 62'), Алехандро Ремиро Предупреждения: Родригес Гидо (36'), Алекс Морено (56'), Игор Субельдия (59'), Набиль Фекир (62')

    «Бетис», одержавший четвертую победу подряд в Ла Лиге, с 33 очками закрепился в таблице на 3-м месте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Сосьедад» продлил серию поражений до трех матчей и с 29 очками занимает 5-ю позицию.

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