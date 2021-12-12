«Ахмат» — «Химки»: счет матча 4:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 18-й минуте, когда в ворота гостей был назначен пенальти — Архипов убежал от защитников и упал в штрафной. Артем Тимофеев уверенно реализовал пенальти ударом по центру и вывел «Ахмат» вперёд.
В добавленное к первому тайму время заблокированный прострел привел к ещё одному пенальти в ворота «Химок». Артём Тимофеев пробил на точность в правый угол. Лантратов слишком поздно среагировал.
На 48-й минуте Богосавац упал в штрафной «Химок» после фола Кирилла Боженова. Третий пенальти в ворота гостей реализовал Мохамед Конате.
На 65-й минуте Конате через центр выскочил на пас из глубины и пробил в правую девятку, оформив дубль. Голевую передачу на свой счёт записал Карапузов.
Гол престижа химчане забили спустя две минуты. Долгов пробил с острого угла, вратарь и защитник «Ахмата» запутались на линии ворот, позволив Трошечкину добить мяч в пустой створ.
Подопечные Андрея Талалаева набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Черевченко с 14 очками продолжает занимать 16-ю строчку.
После зимнего перерыва «Ахмат» 26 декабря проведут домашний матч с «Уфой», а «Химки» примут «Динамо».