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    «Ахмат» разгромил «Химки», Тимофеев и Конате оформили дубли

    «Ахмат» — «Химки»: счет матча 4:1, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над подмосковными «Химками» (4:1) в матче 18-го тура чемпионата России.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    Счет в матче был открыт на 18-й минуте, когда в ворота гостей был назначен пенальти — Архипов убежал от защитников и упал в штрафной. Артем Тимофеев уверенно реализовал пенальти ударом по центру и вывел «Ахмат» вперёд.

    В добавленное к первому тайму время заблокированный прострел привел к ещё одному пенальти в ворота «Химок». Артём Тимофеев пробил на точность в правый угол. Лантратов слишком поздно среагировал.

    На 48-й минуте Богосавац упал в штрафной «Химок» после фола Кирилла Боженова. Третий пенальти в ворота гостей реализовал Мохамед Конате.

    На 65-й минуте Конате через центр выскочил на пас из глубины и пробил в правую девятку, оформив дубль. Голевую передачу на свой счёт записал Карапузов.

    Гол престижа химчане забили спустя две минуты. Долгов пробил с острого угла, вратарь и защитник «Ахмата» запутались на линии ворот, позволив Трошечкину добить мяч в пустой створ.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Химки 4:1
    Голы: 1:0 Игорь Коновалов (пенальти) (19'), 2:0 Артём Тимофеев (пенальти) (45 + 4'), 3:0 Мохамед Конате (пенальти) (50'), 4:0 Мохамед Конате (65'), 4:1 Александр Трошечкин (67') Ахмат: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович (Abubakar Inalkaev, 82'), Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Мирослав Богосавац, Артём Тимофеев, Игорь Коновалов, Владислав Карапузов (Ризван Уциев, 70'), Даниил Уткин, Евгений Харин (Марат Быстров, 70'), Artem Arhipov (Мохамед Конате, 46') Химки: Резиуан Мирзов, Artem Sokolov, Илья Кухарчук (David Davidyan, 70'), Эльмир Набиуллин (Ilya Sadygov, 76'), Денис Глушаков, Александр Трошечкин (Besard Sabovic, 70'), Кирилл Боженов (Maxim Zhumabekov, 70'), Максим Карпов (Александр Долгов, 46'), Filip Dagerstaal, Dusan Stojinovic, Илья Лантратов Предупреждения: Илья Кухарчук (12'), Кирилл Боженов (49')

    Подопечные Андрея Талалаева набрали 27 очков и поднялись на шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Игоря Черевченко с 14 очками продолжает занимать 16-ю строчку.

    Календарь и таблица РПЛ

    После зимнего перерыва «Ахмат» 26 декабря проведут домашний матч с «Уфой», а «Химки» примут «Динамо».

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