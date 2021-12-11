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    Составы команд на матч 18-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал»

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    Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Урала» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелёхин, Байрамян, Глебов, Альмквист, Полоз, Комличенко. Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Мухин, Хаджикадунич, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Исик, Турищев, Соу.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе. Запасные: Годзюр, Мамин, Колесниченко, Шмыков, Евсеев, Подберёзкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай, Максименко.

    «Ростов» набрал 18 очков в 17 встречах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона. «Урал» 16 очков и расположился на 14-м месте.

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