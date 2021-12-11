Составы команд на матч 18-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал»

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Калинин, Мелёхин, Байрамян, Глебов, Альмквист, Полоз, Комличенко. Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Мухин, Хаджикадунич, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Исик, Турищев, Соу.
«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Кузьмичёв, Бикфалви, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе. Запасные: Годзюр, Мамин, Колесниченко, Шмыков, Евсеев, Подберёзкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай, Максименко.
«Ростов» набрал 18 очков в 17 встречах и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона. «Урал» 16 очков и расположился на 14-м месте.