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    Кафанов: По всем показателям «Ростов» был лучше, но мы проиграли 1:4

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    Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказал мнение о поражении в матче 18-го тура чемпионата России против «Урала» (1:4).

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    «6-я минута, 2:0 — это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных голов, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти.

    Потом пропустили несколько контратак, а "Урал" свои моменты реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом большую часть времени.

    По всем показателям мы были лучше, но проиграли 4:1. Есть понятие "счет не по игре". Это приходило на ум. Такое было после матча с "Рубином", но тут было с точностью, да наоборот.

    Я не могу упрекнуть игроков в самоотдаче. Они не были мысленно в отпуске, а готовились серьезно. Делали, что могли», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

    Кафанов не исключил, что может покинуть свой пост и сборы уже будет планировать не его штаб.

    «Да, конечно... Я не знаю. Соберется руководство, какие-то будут решения», — сказал он.

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