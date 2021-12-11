Кафанов: По всем показателям «Ростов» был лучше, но мы проиграли 1:4

Главный тренер «Ростова»высказал мнение о поражении в матче 18-го тура чемпионата России против(1:4).

«6-я минута, 2:0 — это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных голов, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти.

Потом пропустили несколько контратак, а "Урал" свои моменты реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом большую часть времени.

По всем показателям мы были лучше, но проиграли 4:1. Есть понятие "счет не по игре". Это приходило на ум. Такое было после матча с "Рубином", но тут было с точностью, да наоборот.

Я не могу упрекнуть игроков в самоотдаче. Они не были мысленно в отпуске, а готовились серьезно. Делали, что могли», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Кафанов не исключил, что может покинуть свой пост и сборы уже будет планировать не его штаб.

«Да, конечно... Я не знаю. Соберется руководство, какие-то будут решения», — сказал он.