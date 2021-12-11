«Бавария» обыграла «Майнцем», «Бохум» и «Боруссия Д» — ничья

В рамках 15-го тура Чемпионата Германии «Бавария»
одержала минимальную победу над «Майнцом»
(2:1), а «Бохум»
на своём поле разошелся миром с дортмунской «Боруссией»
(1:1).
«Бавария» — «Майнц»
Открыл счёт в матче игрок «Майнца» Карим Онисиво на 22-й минуте. «Бавария» смогла сравнять счёт только во втором тайме на 53-й минуте благодаря идеальному удару по центру ворот Кингсли Комана. Решающий гол забил Джамаль Мусиала на 74-й минуте, который принёс победу «Баварии» в этом матче.
«Бавария» набрала 37 очков и занимает первое место. У «Майнца» 21 очко и восьмая позиция.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария — Майнц 2:1
Голы: 0:1 Карим Онисиво (22'), 1:1 Кингсли Коман (53'), 2:1 Джамал Мусиала (74')
Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Никлас Зюле, 65'), Кингсли Коман, Джамал Мусиала (Tanguy Nianzou, 82'), Корентин Толиссо (Марк Рока, 65'), Альфонсо Дэвис, Томас Мюллер, Лерой Зане (Серж Гнабри, 65'), Роберт Левандовски
Майнц: Карим Онисиво (Пауль Небель, 75'), Жонатан Буркардт (Маркус Ингвартсен, 64'), Аарон Кариколь, Ли Джэ Сон (Жан-Поль Бутьюс, 64'), Anton Stach (Кевин Штёгер, 82'), Леандро Баррейро Мартинс (Никлас Тауэр, 82'), Сильван Видмер, Мусса Ньякат, Александер Хак, Штефан Белл, Робин Центнер
Предупреждения: Джамал Мусиала (27'), Лерой Зане (36'), Лукас Эрнандес (56'), Anton Stach (59'), Александер Хак (89'), Кевин Штёгер (90 + 1')
«Бохум» — «Боруссия Д»
В этом матче счёт был открыт в конце первого тайм на 40-й минуте, Себастьян Польтер реализовал пенальти в ворота «Боруссии». На 54-й минуте матча после ассиста Марко Ройса забил гол Мариус Вольф и таким образом сравнял счёт.
«Боруссия» набрала 31 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Бохум» идет на 10-й строчке с 20 очками.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бохум — Боруссия Д 1:1
Голы: 1:0 Себастьян Полтер (пенальти) (40'), 1:1 Юлиан Брандт (85')
Бохум: Мануэль Риман, Костас Стафилидис (Армель Белла-Котчап, 90'), Эрхан Машович, Максим Лайч, Данило Соарес, Геррит Хольтман (Херберт Бокхорн, 68'), Милош Пантович (Роберт Теше, 80'), Энтони Лосийя, Эльвис Реджбечай, Кристофер Антви-Адджей (Кристиан Гамбоа, 80'), Себастьян Полтер (Сильвер Ганвула, 67')
Боруссия Д: Мариус Вольф (Юлиан Брандт, 68'), Эрлинг Холанн, Марко Ройс, Махмуд Дахуд (Торган Азар, 68'), Эмре Джан, Джуд Беллингхэм, Нико Шульц, Дан-Аксель Загаду, Матс Хуммельс, Тома Мёнье, Грегор Кобель
Предупреждения: Нико Шульц (57'), Матс Хуммельс (58'), Дан-Аксель Загаду (90 + 4')