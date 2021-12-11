«Бавария» обыграла «Майнцем», «Бохум» и «Боруссия Д» — ничья

В рамках 15-го тура Чемпионата Германииодержала минимальную победу над(2:1), ана своём поле разошелся миром с дортмунской(1:1).

«Бавария» — «Майнц»

Открыл счёт в матче игрок «Майнца» Карим Онисиво на 22-й минуте. «Бавария» смогла сравнять счёт только во втором тайме на 53-й минуте благодаря идеальному удару по центру ворот Кингсли Комана. Решающий гол забил Джамаль Мусиала на 74-й минуте, который принёс победу «Баварии» в этом матче.

«Бавария» набрала 37 очков и занимает первое место. У «Майнца» 21 очко и восьмая позиция.

Футбол. Германия. Бундеслига Бавария — Майнц 2:1 Голы: 0:1 Карим Онисиво (22'), 1:1 Кингсли Коман (53'), 2:1 Джамал Мусиала (74') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Лукас Эрнандес (Никлас Зюле, 65'), Кингсли Коман, Джамал Мусиала (Tanguy Nianzou, 82'), Корентин Толиссо (Марк Рока, 65'), Альфонсо Дэвис, Томас Мюллер, Лерой Зане (Серж Гнабри, 65'), Роберт Левандовски Майнц: Карим Онисиво (Пауль Небель, 75'), Жонатан Буркардт (Маркус Ингвартсен, 64'), Аарон Кариколь, Ли Джэ Сон (Жан-Поль Бутьюс, 64'), Anton Stach (Кевин Штёгер, 82'), Леандро Баррейро Мартинс (Никлас Тауэр, 82'), Сильван Видмер, Мусса Ньякат, Александер Хак, Штефан Белл, Робин Центнер Предупреждения: Джамал Мусиала (27'), Лерой Зане (36'), Лукас Эрнандес (56'), Anton Stach (59'), Александер Хак (89'), Кевин Штёгер (90 + 1')

«Бохум» — «Боруссия Д»

В этом матче счёт был открыт в конце первого тайм на 40-й минуте, Себастьян Польтер реализовал пенальти в ворота «Боруссии». На 54-й минуте матча после ассиста Марко Ройса забил гол Мариус Вольф и таким образом сравнял счёт.

«Боруссия» набрала 31 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Бохум» идет на 10-й строчке с 20 очками.