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    Иванов: По Адамову и Кузьмичёву я ни с кем переговоры не вёл

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    Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию об интересе «Зенита» к защитникам клуба Арсену Адамову и Ивану Кузьмичёву, сообщает источник.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    «По Адамову и Кузьмичёву я ни с кем переговоры не вёл. Ни с "Зенитом", ни с "Локомотивом", ни с кем другим. У нас у самих сложное положение, не хотим никого продавать. Интерес к игрокам есть, но всё на уровне слухов. Если мы с кем-то договоримся, то вы всё узнаете, но нет никаких переговоров. Спрашивайте у тех источников, кто это написал», — сказал Иванов.

    На данный момент «Зенит» занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» расположился на 14-й строчке с 16-ю очками.

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