Иванов: По Адамову и Кузьмичёву я ни с кем переговоры не вёл

Президент «Урала»опроверг информацию об интересе «Зенита» к защитникам клуба Арсену Адамову и Ивану Кузьмичёву, сообщает источник.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Григорий Иванов Фото: Getty Images

«По Адамову и Кузьмичёву я ни с кем переговоры не вёл. Ни с "Зенитом", ни с "Локомотивом", ни с кем другим. У нас у самих сложное положение, не хотим никого продавать. Интерес к игрокам есть, но всё на уровне слухов. Если мы с кем-то договоримся, то вы всё узнаете, но нет никаких переговоров. Спрашивайте у тех источников, кто это написал», — сказал Иванов.

На данный момент «Зенит» занимает первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» расположился на 14-й строчке с 16-ю очками.