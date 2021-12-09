Объявлены арбитры на матчи 18 тура РПЛ

Пресс-служба РФС объявила списки арбитров и матчи, в которых они будут участвовать.

На один из главных поединков тура между «Динамо» и «Зенитом» назначен Сергей Карасев.

11 декабря (суббота)

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Денис Березнов; инспектор — Гаряфий Жафяров.

ЦСКА — «Арсенал»: судья — Игорь Панин, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Арам Петросян; резервный судья — Анастасия Пустовойтова; VAR — Евгений Турбин; AVAR-1 — Алексей Стипиди; AVAR-2 — Артём Чистяков; инспектор — Алексей Тюмин.

«Ростов» — «Урал»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Владислав Назаров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Николай Богач; инспектор — Сергей Мартынов.

12 декабря (воскресенье)

«Динамо» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Максим Гаврилин; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Эдуард Малый.

«Ахмат» — «Химки»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич; резервный судья — Константин Аверьянов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR-1 — Дмитрий Чельцов; AVAR-2 — Андрей Веретешкин; инспектор — Николай Левников.

«Краснодар» — «Нижний Новгород»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Александр Богданов, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — «Уфа»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Виталий Мешков; AVAR-1 — Алексей Воронцов; AVAR-2 — Ян Бобровский; инспектор — Александр Гончар.

13 декабря (понедельник)

«Сочи» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Усачев; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мацюра.