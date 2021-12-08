Тухель: Я ожидал, что «Зенит» сыграет именно так

Главный тренер «Челси»проанализировал ничью с «Зенитом» (3:3) в Лиге чемпионов.

«Сегодня никто не может быть доволен. Ни сегодня, ни после матча с "Вест Хэмом". Мы пропустили шесть голов за два матча. Нельзя говорить об отдельных игроках.

Не буду отвечать на заявление о том, что меня не слушают игроки. Мы здорово начали. Хорошо играли первые 15 минут. Мы показали, что мы лучшая команда. Но если потерять даже 5 или 10 процентов от нашего качества, нас наказывают. Так случилось с "Вест Хэмом", так случилось сегодня.

Я ожидал, что "Зенит" сыграет именно так. Если давать им свободные зоны, можно нарваться на контратаки. Так что надо было показывать свой уровень. Если делать это — будем играть в первые 15 минут. Если нет, нас могут наказать», — цитирует Тухеля Sport24.

«Челси» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед «Ювентус» (15). «Зенит» стал третьим и продолжит борьбу в Лиге Европы.