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    Доменико Тедеско может возглавить «РБ Лейпциг»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в ближайшее время возглавит «РБ Лейпциг», сообщает Sky Sport Germany.

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    5 декабря «РБ Лейпциг» объявил об увольнении главного тренера Джесси Марша. Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию. Под руководством 48-летнего американского специалиста «Лейпциг» провалил первую половину сезона в Бундеслиге. За 14 туров «быки» набрали всего 18 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Германии.

    Последним клубом, который возглавлял Тедеско, был «Спартак». Немец являлся главным тренером «красно-белых» с 2019 по 2021 годы. Под его руководством московский клуб занял второе место в РПЛ.

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