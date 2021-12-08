Комбаров: Не знаю как у него получится в «Лейпциге», но желаю удачи

Экс-футболист «Спартака»прокомментировал информацию о том, что Доменико Тедеско возглавит «Лейпциг», сообщает «СЭ».

«Не был знаком с работой Тедеско до того, как он стал тренером "Спартака". Но тут он проявил себя с самой лучшей стороны, очень эмоциональный тренер. Влюбил в себя болельщиков и дал результат, они взяли серебряные медали. Не знаю, как у него получится в "Лейпциге", но могу только пожелать ему удачи в дальнейшей работе и успехов с новой командой», — сказал Комбаров.

36-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и покинул клуб в мае 2021-го. Немецкий специалист помог москвичам занять второе место в РПЛ и обеспечить себе участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.