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    Комбаров: Не знаю как у него получится в «Лейпциге», но желаю удачи

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    Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал информацию о том, что Доменико Тедеско возглавит «Лейпциг», сообщает «СЭ».

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «Не был знаком с работой Тедеско до того, как он стал тренером "Спартака". Но тут он проявил себя с самой лучшей стороны, очень эмоциональный тренер. Влюбил в себя болельщиков и дал результат, они взяли серебряные медали. Не знаю, как у него получится в "Лейпциге", но могу только пожелать ему удачи в дальнейшей работе и успехов с новой командой», — сказал Комбаров.

    36-летний Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года и покинул клуб в мае 2021-го. Немецкий специалист помог москвичам занять второе место в РПЛ и обеспечить себе участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22.

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