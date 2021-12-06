«Милан» может подписать защитника «Фиорентины»

планирует прибрести как минимум двух футболистов в зимнее трансферное окно.

Главной целью «Милана» станет подписание центрального защитника. Такая необходимость возникла в связи с травмой Симона Кьера, который получил серьезную травму колена и выбыл до конца сезона.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» рассматривает на эту позицию Николу Миленковича из «Фиорентины» и защитника «Лацио» Луиса Фелипе.

Кроме того, «Милан» может арендовать нападающего мадридского «Реал» Луку Йовича.

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 16-ти туров.